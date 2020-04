Les professeurs Lechien et Saussez (ORL et chercheurs à l'UMONS) mettent en place la 2e phase de leur étude visant à démontrer la corrélation entre la perte du goût et de l’odorat et le COVID-19. Des patients COVID positifs volontaires ont été dépistés ce lundi sur le parking d’EpiCURA Baudour transformé en drive-in.

Un questionnaire en ligne avait été déposé sur le site de l’UMONS et cette enquête concernant l’infection à COVID-19 a rassemblé plus de 5.000 participants.