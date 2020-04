La situation sera réévaluée en fonction des mesures prises par le Conseil national de sécurité concernant les règles de confinement et des décisions régionales en vue de préserver la sécurité et la santé de nos collaborateurs, annonce Hygea.

- Concernant les règles de confinement

L’intercommunale de gestion environnementale Hygea annonce qu’elle travaille à un plan de réouverture phasé respectant les prescriptions du confinement, la santé et la sécurité de ses collaborateurs et donnant la priorité aux déchets les plus contraignants.