Il livre 70 poulets rôtis dans les hôpitaux de Mons - Borinage

Il a livré trois hôpitaux. - COM

Après les sandwiches, les pâtes et les pizzas, place aux poulets rôtis accompagnés de pommes de terre rissolées. Les actions de solidarité se multiplient dans la région. Ce lundi, la rôtisserie Sylvie et Olivier a livré près de 70 poulets dans trois hôpitaux de la région: Baudour, Hornu et Ambroise Paré.