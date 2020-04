Mons: infirmier atteint par le Covid-19, il dévoile son quotidien

Il y a quelques jours, un infirmier montois a été testé positif au coronavirus. Il gère son temps entre une maison de repos et sa tournée à domicile. Il est maintenant en quarantaine chez lui. « Je suis comme un lion en cage », témoigne l’infirmier de 30 ans.

L’infirmier montois ne sait pas comment il a bien pu attraper le coronavirus, du moins, il ne sait pas à quel endroit on a pu lui transmettre. Le Montois de 30 ans travaille dans une maison de repos sur l’entité de Quévy. « Plusieurs résidents avaient de la fièvre. Ils étaient confinés dans leur chambre. On distribuait les médicaments et les repas chambre par chambre.