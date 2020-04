Colfontaine: le «disparu» était chez sa petite amie

Corentin Faidherbe, 19 ans, a quitté le domicile familial, à Colfontaine, depuis mardi. Il a fait une belle frayeur à ses parents. Mais le jeune homme a rassuré son entourage: il est tout simplement chez sa petite amie, en France.

« Je ne suis pas perdu ! Je suis juste chez ma copine, j’ai besoin de me changer les idées. » Corentin Faidherbe, 19 ans, a adressé un petit message à son entourage sur les réseaux sociaux. Ses parents s’inquiétaient de ne plus avoir de nouvelles de sa part, depuis mardi. Il avait quitté le domicile familial, à Colfontaine, et n’avait plus donné signe de vie.