Le marché couvert de l’abbaye de Saint-Denis s’est fait drive-in

Durant cette période de confinement, les producteurs ont dû faire face aux suppressions des marchés et donc de leurs revenus. A Saint-Denis, il n’était pas question d’annuler le marché de quartier qui a lieu deux fois par mois. L’ASBL «Les amis de l’Abbaye de Saint-Denis» a donc mis en place une solution ingénieuse: le drive-in.

Toutes les deux semaines, un marché couvert regroupant les petits producteurs locaux se tient dans le cadre magnifique de l’abbaye de Saint-Denis. On y trouve des légumes, des produits laitiers, de la charcuterie et plein d’autres produits bio, de saison et « zéro déchet ».