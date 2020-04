P2B Hainaut: Melckenbeeck rejoint Honnelles où Bertiaux prolonge

Le club a également recruté Saverio Bevilacqua, de Frameries.

Après avoir transféré Michel La Riccia, Bruno Cianciavecchia et Gianni Cassina, Honnelles a trouvé un accord avec Bryan Melckenbeeck, l’attaquant de l’USGTH. Le club des Hauts-Pays pourra également compter sur Bryan Bertiaux un an de plus, le Nº10 ayant décidé de rester.