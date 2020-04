Un masque pour chaque Honnellois

La commune de Honnelles lance un deuxième appel à ses couturiers et couturières amateurs. Des masques, encore des masques! Le bourgmestre Matthieu Lemiez voudrait que chacun de ses concitoyens en ait un.

Le bourgmestre de Honnelles a réitéré ce vendredi son appel aux volontaires pour coudre des masques. « Vous avez été nombreuses à répondre à l’appel la première fois. Et grâce à vous, nous avons pu distribuer des masques en tissu à tout le personnel médical, aux commerçants et aux institutions et à beaucoup de citoyens qui en avaient réellement besoin.