Contrôles coronavirus dans le Borinage: ça ne rigole plus!

Si la prudence ne suffit pas à vous convaincre de respecter les règles de sécurité sanitaire actuellement en vigueur, un p.-v. y parviendra peut-être! Le police boraine rappelle que le temps des simples avertissements est dépassé.

L’interdiction des rassemblements de personnes et des déplacements inutiles, visant à limiter l’épidémie, n’est pas encore respectée par tout le monde. Gare : « Nous ne sommes plus en période de "dialogue et de prévention"! » rappelle la police boraine.