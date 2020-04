Achile Sakas, sur le Doudou annulé : «Je suis un peu triste…»

« Le plus important, c’est la santé », remarque l’échevin des fêtes - E.G.

Achile Sakas fêtait ses 60 ans ce vendredi. Un anniversaire sous le signe de la tristesse pour l’échevin des fêtes de Mons. Le Doudou en juin prochain n’aura pas lieu mais l’échevin des fêtes espère qu’il pourra être reporté. Achile Sakas ne veut pas non plus oublier toutes les autres festivités qui ont été annulées à cause du covid-19.