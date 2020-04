Foot (P1): noyau complet à Hornu, avec 27 joueurs

Le Léo hornutois en a déjà terminé avec la préparation de la prochaine campagne, du moins en ce qui concerne l’effectif de Saïd Khalifa. Avec 27 éléments à sa disposition, l’entraîneur se dit satisfait.

« Une bonne partie de la base de la saison écoulée nous est restée fidèle. Les autres, les nouveaux, nous les avons choisis pour pallier ce qui a manqué, et notamment un peu de régularité dans la seconde tranche. Du reste, nous avons dû composer avec les forfaits importants, et de longue durée, de Centorame, Porco et Van Waeyenberge.