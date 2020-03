Le baron Duesberg donne ses 4.000 objets de collection à Mons

La convention a été signée ce lundi, en privé étant donné les circonstances actuelles de confinement. Le baron François Duesberg et son épouse Betty font ainsi une donation de plus de 4.000 objets à la Ville de Mons. Les collections exceptionnelles de pendules, bronzes dorés, orfèvrerie montoise,... reconnus par de nombreux guides rejoignent ainsi officiellement le patrimoine montois. Une rue va même être rebaptisée au nom du musée.

