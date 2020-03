Le Lidl de Jurbise a dû fermer: trop de personnel en maladie…

Le magasin Lidl de Jurbise n’a plus levé ses volets depuis la semaine dernière. Faute de personnel en suffisance, ce supermarché n’était plus en mesure d’ouvrir. Mais la situation devrait semble-t-il se normaliser d’ici lundi prochain…

Jacqueline Galant (MR) a pu s’entretenir avec un responsable du magasin Lidl de Jurbise. « Pas mal de travailleurs étaient malades, ils n’étaient plus assez pour fonctionner et en période de confinement, le personnel ne peut pas être déplacé. Ils pensaient rouvrir cette semaine mais cela n’a pas été possible. Ce sera pour lundi prochain.