Mons est la commune wallonne qui compte le plus de cas COVID-19

En Belgique, deux communes sont touchées plus que les autres par le coronavirus: Mons et Anvers. En cette date du 31 mars, en Wallonie, c’est la commune de Mons qui détient le triste record.

En Belgique, seules les communes d’Anvers et de Mons ont plus de 255 cas confirmés de COVID-19 en ce mardi 31 mars. Même si la fourchette est large (entre 255 et 478), ces deux communes comptent un nombre particulièrement élevé de malades liés au coronavirus.