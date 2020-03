Mons: l’ASBL Les Gentianes lance un appel aux dons

La directrice de l’institution «Les Gentianes» a lancé un appel aux dons pour son centre d’aide à la jeunesse. Des jeux d’extérieur pour occuper les enfants, des ordinateurs pour garder le contact avec les familles et des masques pour le personnel. Précisons que cette institution accueille des enfants placés par les services d’aide à la jeunesse qui bien souvent ne peuvent pas rentrer dans leur famille. Même s’ils ne sont pas en première ligne, les membres du personnel doivent soigner les enfants malades. Ils n’ont pourtant pas reçu de masques.

Avec la crise du coronavirus, les enfants ne vont plus à l’école et les institutions doivent gérer 24 h sur 24 plusieurs dizaines de jeunes. Une nouvelle organisation a donc été mise en place. Un défi qui demande de l’énergie et de la prise de risques pour les éducateurs des centres d’aide à la jeunesse.