Jurbise et Borinage: graines et semis à domicile pour jardiner

Le camion rétro de «Louis la brocante» va bientôt arpenter les rues de Jurbise et des environs en vue de livrer semences, terreau et légumes à repiquer aux particuliers. Derrière ce projet, Chloé Delzandre, de l’entreprise «Ne vous plantez pas». Habituellement, la maraîchère vend ses légumes mais en cette période de crise, elle s’adapte. D’autres particuliers s’organisent pour vous donner les semences de votre choix.

Les journées ensoleillées se suivent et même si les températures restent fraîches, beaucoup de gens travaillent dans leur jardin en ces temps confinés. Mais la fermeture des magasins non-alimentaires rend la tâche plus compliquée pour s’approvisionner en plantes et autres semences.