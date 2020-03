Erquelinnes: deux Montois qui faisaient du stop interpellés

Deux individus ont été interpellés par la police locale d’Erquelinnes, car ils faisaient du stop en pleine période de confinement. De plus, ils avaient lancé des cailloux sur le pare-brise d’une voiture qui avait refusé de les prendre. La vitre s’était d’ailleurs brisée. Si le nombre de P.-V. Covid-19 dressés ce week-end reste stable par rapport au week-end des 21 et 22 mars, certaines personnes semblent encore ne pas se sentir concernées par les mesures gouvernementales. Petit tour d’horizon.

On l’a dit : le week-end des 21 et 22 mars n’avait pas été des plus simples pour les forces de l’ordre. À Charleroi, la police avait dressé quelque 157 P.-V. sur deux jours.