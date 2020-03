Foot: le sans-faute de Dante Brogno dès sa première saison au RFB

En bref, la première saison de Dante Brogno aux Francs Borains, c’est un seizième de finale de coupe de Belgique face au Club de Bruges, un titre, certes atypique, une montée en D1 amateurs, une équipe qui a marqué plus et encaissé moins que les autres et qui n’a subi que deux défaites. Était-ce réellement possible de faire mieux?

Ce qui n’était qu’un rêve un peu fou, auquel personne n’osait songer trop fort l’été dernier, est devenu réalité. Le RFB, locomotive footballistique de la région depuis la disparition du RAEC Mons, rejoint la D1 amateurs avec deux ans d’avance sur ce que prévoyait son plan « Horizon 2022 », lancé en 2017 par une direction réfléchie, perspicace et cohérente dans ses choix.