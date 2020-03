On lui interdit l’accès au magasin avec son fils autiste

Comment faire lorsqu’on est seul avec des enfants qu’on ne peut pas laisser et qu’on doit faire ses courses? C’est la question que s’est posé Yvon qui a un fils atteint d’autisme sévère. Il s’est vu refuser l’accès au magasin car son fils était avec lui. Il pouvait entrer… mais en laissant le jeune homme sur le parking. Une situation qui, depuis les mesures de confinement, n’est pas une exception.

« Ça veut dire que quand on est célibataire avec des enfants en bas-âge ou un enfant handicapé, on ne peut plus faire nos courses? », se demande Yvon, un Quaregnonnais. Ce jeudi, l’homme est parti au magasin faire les courses de la semaine. « Chaque semaine, on va au même magasin avec mon fils qui est autiste. Il vient toujours avec moi car on est très liés.