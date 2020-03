Foot: Poulain prolonge au Symphorinois, Sotteau pas conservé

Le Symphorinois poursuit la construction de son noyau 2020-21.

Aux reconductions de Saigal, Bauvois, Dekerle, François, Citron, Mabille, Druart, Ruggeri, Ombessa, Kwembeke, Petta, Erculisse, Debus et Falzone, vient s’ajouter celle de Poulain qui a marqué son accord pour poursuivre l’aventure un an de plus. Par contre, et c’est une surprise, Benoît Sotteau ne sera pas conservé ! Pour rappel, Sergeant fera également son retour de Binche.