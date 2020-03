Épicerie du Coeur de Mons : plus de colis livrés à domicile

En raison des récentes restrictions gouvernementales, l'Epicerie du Coeur signale qu’elle ne délivrera plus les colis alimentaires au domicile des bénéficiaires. A dater de ce mardi 31 mars, l'Epicerie procèdera à la distribution des colis dans la cour de l'Escale(derrière l'Epicerie) et ce en accord avec les Autorités de la Ville et du CPAS de Mons.

Les bénéficiaires seront avertis par nos services des jours et heures précis auxquels ils pourront se présenter pour recevoir leurs colis. Chaque après midi (à l'exception des we), nous distribuerons quelques 60 colis (pour l'équivalent estimé de quelques 240 personnes).