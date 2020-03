Mons: son garage transformé en labo pour produire du désinfectant

La plupart des Montois travaillent désormais à domicile. Pendant son temps-libre, Jeoffrey a transformé son garage en labo. Il voulait essayer de faire du liquide hydroalcoolique pour sa famille. Face à sa réussite, son entreprise lui a ensuite demandé d’en produire pour ses collègues! Un télétravail pas comme les autres…

« Au début de la crise, je me baladais dans un magasin spécialisé dans les produits d’hygiène et j’ai été surpris de voir qu’il n’y avait plus de gel désinfectant ou de savon. Même les ingrédients pour le confectionner : tout avait été dévalisé », explique Jeoffrey. Il n’en fallait pas plus au Montois pour décider de tenter la confection lui-même.