Le Beffroi rendra hommage au personnel soignant ce dimanche à 20h

En plein cœur de la bataille contre le Coronavirus, la Ville de Mons a voulu rendre un hommage tout particulier à ceux qui sont en première ligne et prennent tous les risques pour sauver la vie des autres : le personnel médical.

Médecins, infirmiers, aides-soignants, techniciennes de surface et personnel logistique en milieu soignant, étudiants et retraités de la médecine… ils n’hésitent pas à prodiguer, sans relâche, dans des conditions difficiles, leurs soins et leur travail aux victimes de la maladie.