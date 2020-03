Foot: le RFB monte avant la création du grand club sur Mons-Bo

La montée en D1 amateurs pouvait-elle réellement échapper aux Francs Borains, leaders depuis la première journée? La RAAL estimera sans doute que oui, l’ACFF a décidé que non. On ne jouera plus au foot en 2019-20, ce qui propulse par la même occasion le RFB en D1 amateurs et vers un projet colossal, fédérateur et innovant pour la région de Mons-Borinage.

En tête et donc en position favorable, les Francs Borains attendaient la décision de l’ACFF avec impatience. Le couperet est tombé : la saison 2019-20 a officiellement pris fin, un peu brusquement, ce vendredi, envoyant par la même occasion le RFB en D1 amateurs, ce qui n’est pas illogique en soi compte tenu du parcours, impressionnant de régularité, des hommes de Dante Brogno.