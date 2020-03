Course-poursuite à Dour: il a voulu foncer sur les policiers!

Ce jeudi, vers 16 heures, les équipes de la zone de police des Hauts-Pays ont pris en chasse, à Dour sur la N552 en direction d’Hautrage, un véhicule portant des plaques volées. Celui-ci a été repéré grâce aux caméras ANPR (reconnaissance automatique des plaques) embarquées dans un véhicule de patrouille. L’individu a voulu foncer sur les policiers à plusieurs reprises...

La course poursuite s’est terminée à Hautrage après que le conducteur suspect ait tenté à plusieurs reprises d’entrer en collision avec les véhicules de police. La poursuite s’est terminée à pied et le suspect a été interpellé par la police de la zone avec l’aide de la police boraine et de la police de Bernissart-Peruwelz. Une perquisition a également eu lieu à son domicile.