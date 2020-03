Rugby: Frameries de retour à sa place, en D1!

Nouveau challenge pour les Charbon et Or. - G.L.

La décision est tombée! Belgium Rugby, la LBFR et Rugby Vlaanderen ont annoncé la fin de la saison 2019-20 pour les raisons que l’on sait. Si aucun champion n’est désigné, les deux premiers de D2 et D3 sont montants: oui, un an après l’avoir quittée, Frameries est de retour en D1!