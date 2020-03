Mons-Bo: des homes très touchés par le covid-19 et les décès

Plusieurs homes de la région de Mons-Borinage sont touchés par le coronavirus. Des mesures ont été prises. Pourtant, des décès ont été enregistrés. C’est notamment le cas à Mons.

Les personnes âgées étant les personnes les plus vulnérables face au Covid-19, la pandémie de coronavirus suscite d’énormes craintes pour les maisons de repos. Bien souvent, la présence de ce virus y est fatale. Et plus les jours passent, plus la situation devient critique dans les homes du pays qui sont frappés de plein fouet. La région de Mons-Borinage n’y échappe pas.