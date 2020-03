Coronavirus: Quévy est la commune la plus touchée du Hainaut

On le sait depuis le début, la province du Hainaut est fortement touchée par le coronavirus. L’épicentre se trouve dans le Borinage, notamment à Mons, Quaregnon et Colfontaine. Mais c’est dans la commune de Quévy qu’il y a le plus grand pourcentage de personnes infectées.

« J’ai été assez surprise de voir qu’on était une des communes les plus touchées. Ce n’est pas une gloire… », explique la bourgmestre de Quévy, Florence Lecompte. En effet, en Hainaut, c’est à Quévy qu’il y a la plus grosse proportion de cas.