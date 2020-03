Les verdicts du championnat sont connus: le RFB monte en D1!

L’ACFF a donc communiqué ce vendredi après-midi avec l’arrêt définitif des championnats de la saison 2019-2020. La Fédération a de plus mis en place un coefficient permettant de calculer les classements finaux et ainsi les différents montants et descendants à travers toutes les divisions, de la D1 Amateurs à la P4.

Il n’y aura donc pas de reprise de la compétition et encore moins de tours finaux ou de barrages pour les montées et descentes. Après application du coefficient établi par la fédération, voici tous les montants et descendants de la D1 à la D3 Amateurs, sous réserve que rien ne change dans le football professionnel et que Durbuy et Tilleur (D2) arrêtent bien leur équipe de Nationale.