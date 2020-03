Frameries: Manu Disabato, contaminé, se remet peu à peu

Manu Disabato va mieux, après deux semaines de confinement. Car tous les symptômes semblent indiquer que c’est bien le Covid-19 qui a mis sur le flanc le député wallon Ecolo, également élu communal, chef de l’opposition BeFrameries.

« C’est très difficile à affirmer puisque personne ne veut me faire le test de dépistage. Mais tous les symptômes sont là. Au début, j’ai pensé à une grippe. J’ai eu de la fièvre, des courbatures, des frissons. J’ai toussé un petit peu. Mais l’élément qui me fait penser que c’était bien le coronavirus, c’est que je n’ai plus ni goût ni odorat !