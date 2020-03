Coronavirus: l’hôpital EpiCURA lance un appel aux dons

Dans le contexte de pandémie actuel, les hôpitaux manquent cruellement de matériel dont ils ont besoin pour continuer à lutter efficacement contre le COVID-19. Ce matériel est nécessaire tant à la prise en charge des patients COVID-19 qu’à la protection des membres du personnel soignant. EpiCURA lance un appel aux dons.

De nombreuses personnes se manifestent au quotidien pour proposer leur aide, en nature (nourriture, blouses, masques…) ou via un geste financier. Pour que l’argent soit utilisé de la meilleure manière possible, EpiCURA lance une campagne de récolte de fonds via la Fondation Roi Baudouin. Les donateurs peuvent procéder comme suit :