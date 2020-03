Basket: une double montée pour le BC L’9 Flénu!

Le BC L’9 Flénu a enregistré ce jeudi après-midi la montée de son équipe première de R2 en R1, devenant du coup le porte-drapeau de la région Mons-Borinage derrière Mons-Hainaut. L’équipe B grimpe également de P3 en P2, mais la grosse fiesta est forcément reportée.

Pour Emmanuel Fourneaux, la joie de la montée des deux équipes du BC L’9 est contenue. « Je suis d’abord triste et préoccupé par la situation de notre pays dans la crise du coronavirus. Le basket passe du coup au second plan. Cela dit, je suis bien sûr content que nos objectifs aient été atteints, à la fois avec notre équipe A et notre noyau B.