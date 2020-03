Erreurs à l’INAMI: des masques destinés à des personnes… mortes

Troisième vague de distribution de masques pour les gouverneurs wallons et celle-ci, qui s’adressait aux infirmiers et infirmières à domicile ne s’est pas vraiment déroulée comme prévu: «Les données que nous avons reçues du SPF Santé publique (INAMI) comportaient beaucoup d’erreurs. On a même reçu les adresses de gens décédés!», s’étonne le gouverneur du Hainaut, Tommy Leclercq.

Depuis le début de la crise, les cinq gouverneurs des provinces wallonnes ont insisté auprès de la Santé publique pour que les infirmières et infirmiers à domicile soient inclus dans le programme de distribution prioritaire des masques.