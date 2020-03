Binche : Vanderlin débarque

Malgré le confinement, cela continue de bouger à la RUS Binchoise. Ce jeudi, le club a annoncé une nouvelle arrivée.

Après Meerpoel, Dell’Aquila et De Amicis, le club Binchois s’est adjugé les services d’Alexandre Vanderlin. Passé par le RFB notamment, ce défenseur évoluait à Namur mais n’entrait plus dans les plans du club pour l’avenir. Il était donc à la recherche d’un club et débarque au Cœur Dolent.