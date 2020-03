Des messages de soutien sur les plats destinés à l’hôpital A.Paré

La solidarité est de mise dans la région de Mons-Borinage. Alors que de petites mains cousent sans relâche des masques pour les acteurs de terrain, les cuistots, eux, ne quittent pas forcément leurs fourneaux. C’est le cas du restaurateur jurbisien John Ashok’s, qui prépare des petits plats pour nourrir l’équipe de nuit de l’hôpital Ambroise Paré. Le bonus: chaque barquette est agrémentée d’un message de remerciement personnalisé.

Quitte à passer son temps confiné, autant le passer à cuisiner ! C’est l’idée du restaurateur jurbisien John Alexander Ashok’s, qui veut montrer tout son soutien au personnel soignant des hôpitaux en cette période de crise. « On reste enfermés, on tourne en rond… Ce qu’on fait de mieux, c’est cuisiner ! Et au moins, on se rend utiles.