Mons: un bar à donuts va ouvrir dès la fin du confinement!

«Hill’s donuts» ouvrira ses portes au Marché-aux-Herbes dans les prochaines semaines. Avec une cinquantaine de donuts et pâtisseries, ce petit magasin veut offrir de nouvelles saveurs à Mons. C’est la patronne du Croc’Doudou qui s’est lancée ce nouveau défi alliant la nouveauté des produits avec la qualité artisanale.

Spéculoos, violette, Nutella ou Shamallow : les goûts des donuts qui arrivent prochainement à Mons sont nombreux et surprenants. Tout droit sortis du four à Warneton, ils seront livrés chaque jour au magasin montois et aux cinq autres enseignes déjà présentes en Belgique.