Coronavirus: l’UMons lance une étude sur la perte d’odorat

Au cours de ces derniers jours, plusieurs scientifiques et médecins italiens, français, allemands et anglais ont remarqué un pourcentage anormalement élevé d’anosmie (perte de l’odorat) et de dysgueusie (perte du goût) chez les patients infectés par le Covid-19. Dans ce contexte, il apparaît urgent de réaliser une étude prospective afin de collecter un maximum de données scientifiques relatives à ces troubles. Deux spécialistes ORL issus de l’Université de Mons (UMONS) ont donc développé un questionnaire et mis sur pied un «call center» destinés aux patients positifs au Covid-19 et qui ne sont actuellement pas en soins intensifs.

Selon le Professeur Claire Hopkins, (president of the British Rhinological Society), la perte de goût et d’odorat pourrait toucher 30 % des sujets infectés par le coronavirus. Dans une lettre publiée ce lundi, elle préconise d’ailleurs d’isoler sept jours les patients présentant ce symptôme.