Mons: le nombre de décès enregistrés a fortement augmenté

Sur trois jours, ce week-end et lundi, plus d’une vingtaine de décès ont été enregistrés à Mons, toutes causes de décès confondues. C’est beaucoup plus que les années «normales». La pandémie de coronavirus fait donc de nombreuses victimes dans la région. A Dour, le coronavirus a déjà fait trois victimes.

