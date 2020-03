Tennis: les clubs de Mons-Borinage sont dans le rouge

Jan Mertens et son épouse gèrent le RTC Nimy et sont inquiets. - C.L.

La pandémie de coronavirus est apparue au pire moment pour les clubs de tennis, juste avant les vacances de Pâques et le début de la saison d’été. C’est à cette période que les clubs gagnent le plus d’argent grâce aux cotisations des membres, aux interclubs et aux stages. Les conséquences financières du confinement seront donc désastreuses, surtout pour ceux qui ne vivent que sur fonds propres. Au RTC Nimy, notamment, on se pose énormément de questions.