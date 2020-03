Le ministre de l’Intérieur en visite au poste frontière d’Hensies

Le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur Pieter De Crem (CD&V) s’est rendu à Hensies, ce mardi après-midi. Il devait y rencontrer les forces de l’ordre et constater de visu comment se déroulent les contrôles à la frontière. La zone de police des Hauts-Pays compte en effet près de 55 km de frontière avec la France et malgré les mesures de confinement des citoyens français viennent encore s’approvisionner en tabac ou en essence, dans les stations-service et les magasins d’alimentation ,côté belge.

Le bourgmestre d’Hensies Eric Thiébaut (PS) a été sollicité ce mardi afin d’organiser cette visite sur le terrain de Pieter De Crem. Le ministre fédéral devait tout d’abord se rendre compte des contrôles effectués sur l’autoroute, au poste frontière d’Hensies, par la police fédérale.