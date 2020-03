Depuis le début de l’épidémie, les publics les plus fragilisés peuvent compter sur de nombreux services : hôpitaux, maisons de repos, équipes d’aide aux sans-abris, service de maintien à domicile… Le CPAS de la Ville de Mons en appelle à votre solidarité et à votre générosité en créant un fonds exceptionnel « COVID-19 » afin de récolter des dons. Ceux-ci permettront de soutenir les soins médicaux, hospitaliers et « à domicile » des personnes isolées et démunies, particulièrement vulnérables et exposées à la pandémie de Covid 19.

Vous pouvez faire un don sur le numéro de compte BE43 0910 2227 8101