Le chantier de Ghlin se poursuit mais en activité réduite

L’épidémie de Coronavirus et les mesures sanitaires prises par les gouvernements Fédéral et de Wallonie ont contraint les entreprises privées dans le domaine de la construction et les différents services publics à revoir leurs modalités de travail. Certains chantiers routiers ont été stoppés, d’autres, comme à Ghlin, se poursuivent.

Actuellement, il y a 17 chantiers sur le réseau structurant. Cinq d’entre eux sont toujours en période hivernale et ne doivent reprendre qu’au retour de conditions météorologiques favorables.