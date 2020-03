Les amis des aveugles se mobilisent

Par Com.

La distanciation sociale et les mesures prises dans le cadre de la lutte contre l’épidémie du coronavirus sont particulièrement difficiles à vivre pour les personnes déficientes visuelles. Les règles adoptées par le gouvernement belge pour lutter contre le coronavirus risquent de se transformer en un véritable cauchemar pour les personnes aveugles et malvoyantes : elles développent en effet d’autres sens (qu’on appelle sens compensatoires) comme le toucher pour se repérer. Comment vont-elles faire leurs courses dans ces conditions ? Et qui acceptera de les guider pour monter dans un bus ou un train ?