Couple franco-belge: ils se retrouveront à la fin du confinement

En couple depuis bientôt 4 ans, Gillian, de Mons, et Pauline, de Valenciennes, font face à une situation inédite! N’habitant pas ensemble, ils ne peuvent désormais plus traverser la frontière pour se voir.

Confinement et sécurité obligent, mais le couple commence tout doucement à trouver le temps long… « Dans notre cas, on n’aurait jamais imaginé qu’on nous déconseille de se voir ! On subit tous cette situation, et c’est important de rester chacun chez soi pour limiter la propagation.