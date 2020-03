Mireille et Méline pendant leur vacances en Australie. - D.R.

Parties en vacances en Australie entre mère et fille, Méline et Mireille n’auraient jamais pensé se retrouver coincées. Leurs vols pour le retour ont été annulés et personne n’a su leur donner la marche à suivre pour rentrer. Finalement, les deux Montoises d’origine ont dépensé 3.000 euros pour tenter de rentrer en Belgique…