L’inspecteur B. Caroy: «Il ne faut pas vivre dans la peur»

L’inspecteur Caroy continue de veiller au maintien de l’ordre. - COM

Malgré les mesures de confinement, Bertrand Caroy poursuit son travail de policier. Il travaille toutefois différemment et est désormais plus dans un rôle de maintien de l’ordre. Face à cette période compliquée, l’inspecteur de la police boraine n’a cependant pas perdu sa bonne humeur légendaire et se veut rassurant. «Il ne faut pas vivre dans la peur», prévient-il.