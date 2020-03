Mons: plusieurs urgentistes infectés, l’hôpital se réorganise

Ce week-end plusieurs membres du personnel des urgences de l’hôpital Saint-Joseph, à Mons, ont été infectés par le coronavirus. D’après nos informations, 3 médecins urgentistes et une infirmière ont été touchés ces derniers jours. Pour ne pas déforcer les urgences, surtout en cette période critique, l’hôpital se réorganise. Les autres hôpitaux ne sont pas épargnés non plus.

