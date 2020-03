Quiévrain: 4.116 € d’amende pour un Français venu faire son plein

La tentation est grande d’aller de l’autre côté de la frontière pour payer moins cher. Depuis les nouvelles mesures du gouvernement, il est pourtant interdit de voyager à l’étranger pour des besoins non-nécessaires. Un Français en a fait les frais, et a écopé d’une amende de plus de 4.000 euros car il était venu à Quiévrain faire son plein d’essence.

Pour les Belges et les Français frontaliers, il est presque normal de traverser la frontière et de passer dans le pays voisin pour profiter des avantages financiers. Les Français viennent régulièrement en Belgique pour bénéficier de prix réduits sur le tabac, le chocolat et l’essence tandis que les Belges vont en France pour acheter de l’eau et du vin, réputés moins chers là-bas.