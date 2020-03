Jurbise: la distillerie cède sa réserve d’alcool aux pharmacies

Philippe Cuche met à disposition ses litres d’alcool pur et ses moyens de macération aux pharmacies du coin. Pour l’instant, sa distillerie n’en a pas vraiment besoin. Les pharmacies étant toutes à court, il leur propose de l’acheter pas cher pour produire des désinfectants et gels pour les institutions et les hôpitaux de la région.

« Ce vendredi, j’ai vu le pharmacien du coin arriver à bicyclette, essoufflé. Il était catastrophé car il n’avait plus d’alcool pur pour sa pharmacie », se souvient Philippe Cuche, propriétaire et gérant de la distillerie « Maison Scouflaire » à Herchies. C’est à ce moment-là que le Jurbisien a décidé de céder son stock.