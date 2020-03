Hauts-Pays et Mons-Bo: les cloches ont sonné pour les soignants

Ce vendredi soir, la commune de Honnelles a fait sonner les cloches de toutes ses églises à 20h pile pour rendre hommage au personnel soignant et à tous ceux qui sont encore au travail. Et ce n’est pas la seule commune! À Jurbise et Quiévrain aussi, les cloches ont retenti. L’initiative est lancée également dans d’autres communes comme Mons.

Pour accompagner les applaudissements nourris des habitants au personnel soignant à 20h, plusieurs communes ont fait sonner les cloches de leurs églises. Un moment de rassemblement et de communion, même à distance. Toutes les pensées sont en effet tournées vers le personnel hospitalier et les personnes encore au travail, en ce week-end où l’on attend un pic dans l’épidémie de coronavirus.